البرلمان العراقي يحدد وقت انتهاء عمره التشريعي ويعلق على تأجيل الانتخابات

شفق نيوز- بغداد

كشف نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري، يوم الثلاثاء، عن استمرار مجلس النواب في عقد جلساته الاعتيادية لحين انتهاء الدورة البرلمانية الخامسة، وتحديداً يوم 6 كانون الثاني من العام 2026.

وقال اليساري، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب سيستأنف جلساته الأسبوع المقبل بواقع ثلاث إلى أربع جلسات"، مبيناً أن "هناك العديد من القوانين بحاجة إلى قراءة ومناقشة والتصويت عليها في المجلس".

وبحسبه، فإن الدورة البرلمانية الحالية تنتهي بعد مرور 45 يوماً من إجراء الانتخابات التشريعية، وهو قادر على عقد جلساته قبل وبعد إجراء الانتخابات حسب المدة المحددة الزمنية التي حددها الدستور العراقي".

في المقابل، ذكر النائب عن كتلة الأعمار والتنمية النيابية، فراس المسلماوي، للوكالة، إن "الانتخابات التشريعية لمجلس النواب ستجري في موعدها المحدد 11 تشرين الثاني من العام 2025، والأنباء التي تتحدث عن التأجيل غير صحيحة".

ووفق المسلماوي، فإن مهام الحكومة الاتحادية تكمن في إجراء ونجاح الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد، وأن الأحزاب السياسية والعوامل السياسية والاقتصادية والأمنية تشير إلى إجرائها في الوقت المحدد،

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر لغاية آخر 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص، ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات.