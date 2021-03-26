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البرلمان العراقي يحدد موعد التصويت على موازنة 2021

Category: سیاسة

Date: 2021-03-26T16:22:59+0000
البرلمان العراقي يحدد موعد التصويت على موازنة 2021

شفق نيوز/ حدد مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الجمعة، موعد الجلسة المقررة للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري.

ووفق جدول الأعمال الذي وزعته الدائرة الإعلامية للمجلس، فإن البرلمان سيصوت على الموازنة في جلسة الأحد المقبل.

وستكون الجلسة مخصصة للتصويت على الموازنة باستثناء مناقشات عامة لمدة ربع ساعة.

وكان من المقرر أن يجري التصويت على الموازنة يوم غد السبت.

إلا أن الدائرة الإعلامية للمجلس أشارت إلى أنه "بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة وللحاجة الى الصياغات النهائية لمواد مشروع  قانون الموازنة، قررت رئاسة المجلس ان تكون جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة يوم الأحد".

ولا تزال خلافات تدور بين الكتل السياسية حول عدة بنود في مشروع الموازنة بينها حصة إقليم كوردستان وسعر صرف الدولار مقابل الدينار.

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