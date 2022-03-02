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البرلمان العراقي يحدد موعد التصويت على فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-03-02T19:59:38+0000
البرلمان العراقي يحدد موعد التصويت على فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ أعلن البرلمان العراقي، مساء الاربعاء، عن جدول اعماله لجلسته المقبلة المقرر عقدها يوم السبت المقبل.  

ووفقاً لجدول الاعمال الصادر عن رئاسة مجلس النواب العراقي، وورد الى وكالة شفق نيوز، لإأن يوم السبت المقبل الموافق الخامس من اذار الجاري سيتم التصويت على فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وكذلك تشكيل اللجان الدائمية للمجلس.

 وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، قال مصدر سياسي، لوكالة شفق نيوز إن "رئاسة مجلس النواب ستحدد موعداً لعقد الجلسة الاعتيادية الثالثة الاسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تتضمن عرض إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على اعضاء البرلمان وفق ما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية.

وأضاف المصدر أن الجلسة ستتضمن تشكيل اللجان النيابية وتوزيع اعضاء البرلمان على 25 لجنة صوت عليها البرلمان في الجلسة السابقة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت،  أمس الثلاثاء (1 اذار 2022)، بعدم دستورية فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية من قبل مجلس النواب.

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