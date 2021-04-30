البرلمان العراقي يحدد موعد استئناف الجلسات

شفق نيوز/ كشف نائبة، الجمعة، عن تحديد رئاسة مجلس النواب (البرلمان) العراقي الاسبوع المقبل موعدا لاستئناف جلساته الاعتيادية لمناقشة وإقرار عدد من مشاريع القوانين المهمة.

وقالت النائبة المستقلة ندى شاكر جودت لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب ابلغت اعضاء البرلمان استئناف الجلسات الاعتيادية للمجلس في الاسبوع المقبل لمناقشة عدد من القوانين والمواضيع المهمة بالبلاد".

وأضافت إنه "من المحتمل استئناف الجلسات يوم الاحد المقبل"، منوهة إلى إن "شهر رمضان واصابة الكثير من أعضاء البرلمان بفيروس كورونا أخر انعقاد الجلسات وعدم اكتمال النصاب القانوني في الايام الماضية".