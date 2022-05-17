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البرلمان العراقي يحدد غداً الأربعاء للقراءة الأولى لقانون الأمن الغذائي

Category: سیاسة

Date: 2022-05-17T11:24:32+0000
البرلمان العراقي يحدد غداً الأربعاء للقراءة الأولى لقانون الأمن الغذائي

شفق نيوز/ كشف مصدر في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، عن تحديد يوم غد الأربعاء موعدا لتقديم مشروع قانون الامن الغذائي الجديد في مجلس النواب، بالإضافة الى القراءة الثانية لمشروع قانون التطبيع مع إسرائيل.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "مجلس النواب سيعقد جلسة يوم غد الأربعاء، من أجل القراءة الأولى لقانون الامن الغذائي الجديد المقدم من قبل اللجنة المالية النيابية".

وأضاف المصدر أن "الجلسة ستتضمن أيضاً القراءة الثانية لمشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

يأتي ذلك بعد وقت قصير أفاد فيه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بأن قانون الأمن الغذائي الجديد سيقدم الى البرلمان للتصويت عليه، كما أشرت اللجنة المالية النيابية عوائق قضائية ودستورية تمنع البرلمان والحكومة من إقرار قوانين دعم الأمن والغذائية والمعيشي والذي رفضت المحكمة الاتحادية تشريعه بحجة أن الحكومة الحالية لتصريف الأعمال.

وأكد رئيس حكومة تصريف الاعمال في العراق مصطفى الكاظمي، حكومته ستواجه "عرقلة" في توفير الكهرباء والخدمات للعراقيين، بسبب قرار المحكمة الاتحادية، الذي أثار امتعاض الكتلة الصدرية، وترحيب غريمه الإطار التنسيقي.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، في 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض او التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها او إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.

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