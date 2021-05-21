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البرلمان العراقي يحدد أسباب تأخير تثبيت العقود وتحويلهم على الملاك

Category: سیاسة

Date: 2021-05-21T11:40:52+0000
البرلمان العراقي يحدد أسباب تأخير تثبيت العقود وتحويلهم على الملاك

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، عن أسباب تأخر تثبيت موظفي العقود في الوزارات ودوائر الدولة وتحويلهم على الملاك الدائم، مؤكدة تثبيت من مضى على خدمته أكثر من خمس سنوات.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي لـوكالة شفق نيوز، إن "المالية النيابية أضافت فقرة بقانون الموازنة العامة للعام 2021 وتم التصويت على تلك الفقرة التي تنص على تثبيت جميع المتعاقدين مع الوزارات ودوائر ومؤسسات الدولة كافة و الذين مضى على خدمتهم أكثر من خمس سنوات". 

وأضاف أن "ثبيت جميع المتعاقدين على الملاك الدائم من اختصاص وزارة المالية وبنفس الوقت مرهون بتوفير التخصيص المالي من درجات الحذف والاستحداث للوزارات والدولة الدولة".

وكان موظفو العقود في العراق قد نظموا خلال السنوات الأخيرة الماضية تظاهرات مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم إلا أن قلة التخصيصات المالية وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية إضافة الى الترهل الوظيفي الكبير الحاصل في دوائر الدولة ومؤسساتها حال دون ذلك.

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