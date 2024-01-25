البرلمان العراقي يحدد موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيسه الجديد

شفق نيوز/ قررت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، عقد جلسة السبت المقبل لانتخاب رئيس جديد بدلا من المبعد من منصبه محمد الحلبوسي.

وتضمنت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب.

وعقد مجلس النواب مساء السبت 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، جلسة لاختيار رئيس جديد للمجلس بدلاً من السابق محمد الحلبوسي، وفي الجولة الأولى للتصويت على المرشحين فاز مرشح حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ 152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً، ومن ثم رفع مجلس النواب الجلسة بعد مشاجرة بين النواب.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية يوم 17 من شهر كانون الثاني الجاري عن مباشرتها بالتحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.

وشكّل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، يوم الثلاثاء 23 من شهر كانون الثاني الجاري، لجنة تحقيق نيابية بشأن ما رافق تلك الجلسة من ادعاءات تقاضي رشى وأموال من أجل التصويت لمرشح معين يكون خليفة للمبعد من منصبه محمد الحلبوسي.