البرلمان العراقي يحدد الأحد المقبل موعداً لتمرير قانون الأحوال الشخصية والعفو العام

شفق نيوز/ حدد مجلس النواب العراقي، يوم الأحد المقبل، موعداً للتصويت على قانون الاحوال الشخصية وقانون العفو العام.

ويتضمن جدول أعمال جلسة يوم الأحد المقبل بحسب الدائرة الإعلامية للمجلس، "التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".

كما يتضمن، "التصويت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المادتين (2 ، 10)، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".

وتتضمن الجلسة أيضا، "استكمال القراءة الاولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية، واستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الطيران المدني".