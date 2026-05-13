رسمياً.. البرلمان يحدد غداً الخميس للتصويت على حكومة الزيدي

شفق نيوز- بغداد

حددت رئاسة مجلس النواب العراقي، بشكل رسمي، يوم غد الخميس الموافق 14 أيار/مايو، موعداً للتصويت على الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي.

ونشر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جدول أعمال جلسته رقم (24)، والتي خُصصت للتصويت على المنهاج الحكومي والتشكيلة الوزارية الخاصة برئيس الوزراء المكلف.

وبحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، فإن جدول الأعمال تضمن فقرة "التصويت على المنهاج الحكومي وحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي".

ويأتي تحديد موعد الجلسة بعد جدل سياسي استمر خلال الأيام الماضية بشأن توقيت إعلان الكابينة الوزارية، في ظل استمرار الخلافات بين بعض القوى السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية.

وكُلّف الزيدي من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة في 27 نيسان/أبريل 2026 خلفاً لمحمد شياع السوداني.