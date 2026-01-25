إدراج انتخاب رئيس الجمهورية على جدول أعمال البرلمان الثلاثاء (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، مساء اليوم الأحد، جدول الجلسة الثامنة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وبحسب الجدول الذي تنشره وكالة شفق نيوز أدناه فقد تضمن فقرة واحدة "انتخاب رئيس الجمهورية"، لافتاً إلى أن الجلسة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وفي وقت سابق من اليوم، حدد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، يوم الثلاثاء المقبل موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد للعراق.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، أعلنت منتصف الشهر الجاري، أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح للمنصب رقم (8) لسنة 2012، وبلغ عددهم 15 مرشحاً.

ولاحقاً، بتت المحكمة الاتحادية بطعون المرشحين للمنصب، وأعادت 4 أسماء كمرشحين للمنصب، ليبلغ العدد النهائي 19 مرشحاً.

وفي جلسة الثلاثاء أيضاً، "سيتم تكليف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رسمياً برئاسة الحكومة"، بحسب النائبة عن كتلة النهج الوطني سوزان السعد.

وقالت السعد لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حددت يوم الثلاثاء، وهو موعد النهائي، وفق المدة الدستورية المحددة، وبعد الانتهاء من عملية الانتخاب، سيقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف مرشح الإطار التنسيقي نوري المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة".

وكان الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق أعلن وبشكل رسمي، مساء أمس السبت، ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية "الأكثر عدداً".

في المقابل دعا المجلس السياسي الوطني "السني" الإطار التنسيقي "الشيعي" إلى تحمل "المسؤولية التاريخية" واعتماد مبدأ القبول الوطني في اختيار مرشحي الرئاسات، محذراً من إعادة تدوير تجارب فاشلة ارتبطت بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية وسيطرة تنظيمات إرهابية وتهجير ملايين المواطنين، في إشارة إلى ترشيح المالكي.