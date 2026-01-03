البرلمان العراقي يحدد الاثنين المقبل موعداً نهائياً للتقديم لمنصب رئيس الجمهورية

شفق نيوز– بغداد

حدّد مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين المقبل موعداً نهائياً لتقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت رئاسة مجلس النواب، في تنويه صدر مساء اليوم السبت، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية سيكون يوم الاثنين المقبل، الموافق 5 كانون الثاني/يناير 2026، ولغاية نهاية الدوام الرسمي.

وأعلن مجلس النواب العراقي، في 31 كانون الأول الماضي، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، استناداً إلى قانون الترشيح رقم (8) لسنة 2012، ودعا الراغبين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية إلى تقديم طلباتهم الرسمية.

ويشترط القانون أن يكون المرشح عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، كامل الأهلية، أتم الأربعين عاماً، ويتمتع بسمعة حسنة وخبرة سياسية، وحاصلًا على شهادة جامعية أولية على الأقل، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة.

ويوجب الدستور العراقي على مجلس النواب اختيار رئيس للجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من موعد عقد جلسته الأولى.

وكان مجلس النواب العراقي، قد عقد جلسته الأولى لدورته الجديدة، في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.