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البرلمان العراقي يجدد الثقة لرئيسه ويرفض إستقالته من منصبه

Category: سیاسة

Date: 2022-09-28T11:09:21+0000
البرلمان العراقي يجدد الثقة لرئيسه ويرفض إستقالته من منصبه

شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـتصويت 222 نائبا على رفض استقالته من منصبه.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي، إن العدد الكلي للمصوتين وصل الى 235 نائبا، مشيرا إلى أن عدد الموافقين على الاستقالة 13 نائبا.

وافتتح شاخوان عـبـدالله نائب رئيس مجلس النواب في وقت سابق من اليوم الجلسة المخصصة للتصويت على قرار استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من عدمه وكذلك انتخاب نائب أول للرئيس.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، ان تقرر عقد الجلسة بعد إكتمال النصاب القانوني لها بحضور 235 عضوا للمجلس.

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