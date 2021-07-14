البرلمان العراقي يتهم "دولاً خارجية" باستهداف أبراج الطاقة: هدفها تخريب الاقتصاد

شفق نيوز/ اتهم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق مدحت العزاوي، يوم الاربعاء، جهات ودولاً خارجية (لم يسمها) باستهداف وتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية بهدف تخريب الاقتصاد العراقي.

وقال العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "جهات اقليمية وخارجية تستخدم داعش وتجند عصابات داخلية تخريبية لاستهداف أبراج الطاقة لضرب الاقتصاد العراقي واعادة البلاد الى العصور المتأخرة لاهداف ومنافع خاصة".

وأكد ان "جميع الهجمات التي تستهدف أبراج الطاقة تقع ضمن القواطع والمسؤوليات الامنية للجيش والشرطة والحشد من قبل عناصر من داعش تقودها دول خارجية الى جانب عصابات مأجورة تنفذ هجمات التفجير وتخريب أبراج الطاقة".

وتساءل العزاوي "لماذا لا تستهدف أبراج الطاقة في المناطق الجبلية والوديان الوعرة البعيدة عن القطعات الامنية والخالية من التشكيلات الامنية؟ فيما تستهدف الابراج على مقربة من المدن والأهداف الحيوية".

وتابع، "ليس داعش وحده مسؤولا عن هجمات الابراج بل هناك مخطط اقليمي ممنهج يستهدف مقدرات واقتصاد البلد لأهداف وغايات سياسية"، موضحا أن "داعش عصابات فردية متناثرة في المبازل والكهوف البعيدة واصبحت مسميات الدولة الاسلامية اضغاث احلام ذهبت دون رجعة ولا يمكنها تنفيذ اي عمليات او مخططات دون دعم وتوجيه خارجي".

وتتعرض ابراج الطاقة الكهربائية في ديالى وكركوك وصلاح الدين واطراف نينوى لهجمات مستمرة منذ اشهر قليلة وهو تصعيد غير مسبوق وسط اتهامات لعناصر داعش او جهات مستفيدة من مقاولات اصلاح ونصب الابراج المدمرة والمتضررة.