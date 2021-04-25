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البرلمان العراقي يتقصى حول الحادث "المفجع" في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-04-25T11:20:46+0000
البرلمان العراقي يتقصى حول الحادث "المفجع" في بغداد

شفق نيوز/ عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعاً مع لجنة الصحة والبيئة لمناقشة الحادث "المفجع" في مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وقال بيان صادر عن رئاسة البرلمان أنه تقرر تكليف لجنة الصحة والبيئة بممارسة دورها الرقابي بتقصي الحقائق، لمعرفة أسباب وقوع الحادث والمقصرين.

وأشار البيان إلى مباشرة اللجنة ميدانياً مع الجهات المعنية بجمع البيانات والمعلومات والوقائع وعرضها على أعضاء مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية يوم غد الاثنين والمخصصة لمناقشة الحادث.

ودعت رئاسة مجلس النواب في بيان في وقت سابق من اليوم، اعضاء المجلس الى عقد جلسة غدا الاثنين الموافق 26 نيسان، الساعة 11 صباحا.

و سيتضمن جدول الاعمال: مناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب، وفقا للبيان.

وأفاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من اليوم أن حصيلة حادثة اندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا ارتفعت إلى 88 ضحية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عدد الجرحى 110 كما أعلنت عنه وزارة الداخلية ولكنه في الوقت ذاته أكد أن بعض المصابين حالتهم حرجة جدا.

وأضاف أن الجهات التحقيقية المكلفة بالحادثة باشرت عملها منذ ساعات الصباح الأولى لمعرفة ملابساته وأسباب وقوعه.

وكان المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا قد قال في تصريح أوردته القناة العراقية الرسمية، إن "حصيلة الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب بلغت 82 ضحية و110 مصابين".

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي "بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في وزارة الصحة والبيئة".

وأمر الكاظمي "باستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الاجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين اكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، فجر اليوم الأحد، سحب يد كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة ومدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الاداري والفني للمستشفى ومدير قسم الهندسة والصيانة نتيجة الحريق الذي نشب في المستشفى وأوقع عشرات الضحايا والجرحى.

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