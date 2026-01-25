البرلمان العراقي يتحرك لإلغاء قرارات حكومة تصريف الأعمال (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

طالب نائبان عن كتلتيّ "إشراقة كانون" و"صادقون"، يوم الأحد، مجلس النواب باتخاذ موقف "قوي" من قرارات حكومة تصريف الأعمال، مشيران إلى أنها مخالفة للدستور وأثقلت كاهل الدولة والمواطنين.

وقال النائب عن "إشراقة كانون"، أحمد مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم غد الاثنين، ستناقش جميع القرارات التي صدرت عن حكومة تصريف الأعمال "فمعالجة المشاكل لا يجب أن تكون على حساب قوت المواطن، بل من خلال منافذ أخرى، أبرزها ملف الفساد في مؤسسات الدولة، وتهريب النفط والعملة الأجنبية، إضافة إلى المنافذ الحدودية الخارجة عن سيطرة الحكومة".

وأضاف أن "هيئة الاستثمار باتت رهينة للأذرع الاقتصادية للأحزاب"، مبيناً أن منافذ الفساد المتعددة يمكن من خلالها توفير مليارات الدولارات لخزينة الدولة.

وأشار مجيد، إلى أن مجلس النواب سيتخذ قراراً خلال جلسة يوم الاثنين بإلغاء القرارات الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال، والتي تضمنت زيادة الضريبة وإلغاء المخصصات الجامعية.

بدوره وجّه رئيس كتلة "صادقون" النيابية، عدي عواد الحسين، كتاباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب دعا فيه إلى إلغاء قرارات حكومية صادرة خلال فترة تصريف الأعمال، معتبراً أنها مخالفة للدستور والقوانين النافذة.

وأكد الحسين، بحسب وثائق وردت لوكالة شفق نيوز، أن بعض تلك القرارات تسببت بأضرار لشرائح مجتمعية وأثقلت كاهل الدولة بالتزامات مالية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد السوداني، لوكالة شفق نيوز، أن حزمة القرارات التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال لا يمكن إلغاؤها.