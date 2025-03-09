البرلمان العراقي يتحرك للمطالبة بقطع العلاقات مع سوريا

شفق نيوز/ أعلن عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، مختار الموسوي، مساء اليوم الأحد، عن عزمه طلب عقد اجتماع طارئ للجنة لاتخاذ قرار ضد دمشق رداً على ما يجري من أحداث في الساحل السوري.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم مطالبة لجنة العلاقات الخارجية بعقد جلسة طارئة يوم غد الاثنين لمناقشة ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، ومن أهم الإجراءات التي سيتم طرحها هي مطالبة وزارة الخارجية بقطع العلاقات مع سوريا نهائياً احتجاجاً عما يجري هناك".

وأضاف الموسوي، أن "تأخير اتخاذ هكذا قرارات عاجلة داخل البرلمان العراقي يعود إلى عدم اكتمال النصاب في مجلس النواب نتيجة الخلافات المستمرة داخل المجلس بسبب القوانين الخلافية".

وشهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس توتراً أمنياً واشتباكات بين فلول النظام السابق وقوات الأمن، مما أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى.

وفي تقرير آخر للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى حتى مساء أمس السبت 1018 شخصاً، بينهم 745 مدنياً تم تصفيتهم في مجازر طائفية.

وأصدرت الرئاسة السورية، في وقت سابق من اليوم، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في "أحداث الساحل"، التي وقعت في السادس من آذار/ مارس الجاري.

ووفقاً للبيان، ستعمل اللجنة على كشف ملابسات تلك الأحداث، بما في ذلك التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وقوات الجيش والأمن.