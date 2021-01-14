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البرلمان العراقي يتحرك لتغيير سعر النفط في الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-01-14T15:20:12+0000
البرلمان العراقي يتحرك لتغيير سعر النفط في الموازنة

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن تحرك نيابي لتغيير سعر برميل النفط في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة العراقية عام 2021.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا لوكالة شفق نيوز، إن "سعر برميل النفط المحدد في مشروع قانون الموازنة هو 42 دولاراً ولم يتغير بعد، بالوقت ذاته تتجاوز الاسعار العالمية الـ 55 دولاراً لبرميل النفط الواحد".

وأضاف أن "هناك تحركاً لدى اللجنة المالية النيابية لتغيير سعر النفط بما يساعد على تخفيض العجز المالي في مشروع الموازنة".

وأقر مجلس الوزراء العراقي في 21 كانون الاول 2020، موازنة البلاد المالية للعام 2021 وارسله إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.

ووفق مسودة مشروع الموازنة، فإن قيمة الموازنة تبلغ 91 تريليوناً و790 ملياراً و155 مليوناً و429 دينار، بعجز يبلغ أكثر من 58 تريليوناً.

وقدرت الموازنة، وفق المسودة، سعر برميل النفط على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً، بضمنها 250 الف برميل مصدرة من اقليم كوردستان.

كما قدرت الموازنة سعر صرف الدينار بـ1450 لكل دولار، وفق ما أعلنه البنك المركزي، فيما تم تحديد حصة الإقليم منها بنحو 12 في المئة.

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