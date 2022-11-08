البرلمان العراقي يتحرك لبحث "التجاوزات الكويتية".. وثائق

شفق نيوز/ أعلن النائب عامر عبد الجبار اسماعيل، يوم الثلاثاء، جمع تواقيع نيابية لبحث "التجاوزات الكويتية" على حقوق العراق البحرية.

ووقع على الطلب الذي تقدم به اسماعيل الى رئاسة مجلس النواب 77 نائباً.

وفي وقت سابق، قال النائب عن محافظة البصرة عامر عبد الجبار، إن الكويت قامت بحفر آبار نفطية قرب ميناء البصرة ضمن الحدود الاقليمية للعراق، وأوضح أنه كتب ابلاغاً إلى وزارتي النفط والخارجية منذ تموز 2022 بخصوص "التجاوز الكويتي ضمن مياه العراق الإقليمية".

كما قال عبد الجبار، وهو وزير نقل عراقي اسبق، إنه "شوهد وجود منصة نفطية بحرية كويتية تبعد عن خور الخفگة 5 ميل بحري وعن ميناء البصرة النفط 18 ميل بحري، وتم تحديد موقع المنصة بخطوط الطول والعرض" ووقعت الحكومة العراقية، مع نظيرتها الكويتية عام 2012، اتفاقية خور عبد الله، بهدف "التعاون في تنظيم الملاحة البحرية، والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في منطقة خور عبد الله".

وفي 2019، صعدت الكويت خلافها مع العراق ودافعت عن حقها السيادي في بناء منصة بحرية في مياهها الإقليمية، وذلك ردا على احتجاج العراق لدى مجلس الأمن ضد القرار الكويتي واعتبار بغداد أن المنصة ستؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ويقول مختصون إن الدول المتشاطئة مثل الكويت وقبلها إيران والسعودية قاموا بإيداع خارطة البحر الإقليمي بالأمم المتحدة دون أي مفاوضات مع العراق، بينما لم يودع الأخير ولغاية اليوم الخارطة أسوة بهذه الدول لتصبح معترفا بها رسمياً.