البرلمان العراقي يتحدث عن تقديم الحكومة "موازنة جديدة" خلال الأشهر المقبلة!

شفق نيوز/ كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن نية تقديم الحكومة العراقية، "موازنة جديدة"، خلال الأشهر المقبلة، فيما بينت سبب ذلك.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس الوزراء العراقي ثبت سعر بيع برميل النفط بـ(45) دولارا ضمن قانون موازنة 2021، والنفط حالياً يباع (65) دولار وهذا السعر قابل للارتفاع خلال الفترة المقبلة، وفق الخبراء وكل الدراسات".

وبينت جودت ان "الفائض من أسعار النفط، سوف يقدم على ضوء موازنة تكميلية، تقدمها الحكومة العراقية للبرلمان العراقي، خلال الاشهر المقبلة، وتكون اموال هذه الموارنة مكملة للموازنة السابقة وتوزع على كل المحافظات العراقية كل حسب الحاجة من مشاريع وغيرها، والبرلمان سيراقب بدقة تلك الأموال وطريقة صرفها عن طريق الموازنة التكميلية، حتى تكون بعيدة عن اي شبهات او هدر".

وتشهد أروقة مجلس النواب العراقي، مفاوضات بين القوى السياسية للتوصل إلى اتفاق على موازنة 2021، دون أي تقدم يذكر في مسألة التصويت عليها.