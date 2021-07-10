البرلمان العراقي يتجه لتمرير قانون مثير للجدل قبل انتهاء عمره التشريعي

شفق نيوز/ أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم السبت، أن مجلس النواب سيصوت على قانون الجرائم المعلوماتية قبل انتهاء دورته البرلمانية.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الأمن والدفاع طلبت من رئاسة مجلس النواب في الجلسة السابقة سحب قانون جرائم المعلوماتية من جدول الأعمال بعد أن كان القانون معروضاً للتصويت".

وأضاف أن "طلب سحب القانون جاء بعد وصول عدد من الملاحظات إلى اللجنة النيابية من قبل الدوائر والمؤسسات الأمنية"، لافتا إلى أن "الملاحظات التي وصلت ايجابية سينظر لها لإجراء تعديلات على بعض مواد القانون".

وتابع الركابي، أن "الوقت المتبقي من عمر البرلمان سيكون كافيا للتصويت على قانون الجرائم المعلوماتية قبل انتهاء الدورة البرلمانية".

يشار إلى أن قانون الجرائم المعلوماتية أثار الكثير من الانتقادات من قبل منظمات المجتمع المدني والوسط الصحفي والإعلامي والناشطين المدنيين، إذ يرون أن بعض مواد القانون تقيد من حرية الرأي وحق الوصول إلى المعلومات.