سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البرلمان العراقي يتجه لتمرير قانون مثير للجدل قبل انتهاء عمره التشريعي

Category: سیاسة

Date: 2021-07-10T08:29:09+0000
البرلمان العراقي يتجه لتمرير قانون مثير للجدل قبل انتهاء عمره التشريعي

شفق نيوز/ أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم السبت، أن مجلس النواب سيصوت على قانون الجرائم المعلوماتية قبل انتهاء دورته البرلمانية.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الأمن والدفاع طلبت من رئاسة مجلس النواب في الجلسة السابقة سحب قانون جرائم المعلوماتية من جدول الأعمال بعد أن كان القانون معروضاً للتصويت".

وأضاف أن "طلب سحب القانون جاء بعد وصول عدد من الملاحظات إلى اللجنة النيابية من قبل الدوائر والمؤسسات الأمنية"، لافتا إلى أن "الملاحظات التي وصلت ايجابية سينظر لها لإجراء تعديلات على بعض مواد القانون".

وتابع الركابي، أن "الوقت المتبقي من عمر البرلمان سيكون كافيا للتصويت على قانون الجرائم المعلوماتية قبل انتهاء الدورة البرلمانية".

يشار إلى أن قانون الجرائم المعلوماتية أثار الكثير من الانتقادات من قبل منظمات المجتمع المدني والوسط الصحفي والإعلامي والناشطين المدنيين، إذ يرون أن بعض مواد القانون تقيد من حرية الرأي وحق الوصول إلى المعلومات.

related

رئاسة البرلمان العراقي تتلقى طلباً رسمياً للتريث بقانون مثير للجدل

Date: 2020-12-02 09:01:21
رئاسة البرلمان العراقي تتلقى طلباً رسمياً للتريث بقانون مثير للجدل

مقررات جلسة مجلس النواب.. هذه تفاصيلها

Date: 2019-05-23 17:45:58
مقررات جلسة مجلس النواب.. هذه تفاصيلها

المالية النيابية لا تستبعد إعادة موازنة 2021 للحكومة

Date: 2021-01-02 08:38:03
المالية النيابية لا تستبعد إعادة موازنة 2021 للحكومة

البرلمان العراقي يستضيف وزيريّ النفط والزراعة

Date: 2021-06-29 14:29:25
البرلمان العراقي يستضيف وزيريّ النفط والزراعة

البرلمان يوافق على استقالة عبدالمهدي ومخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد

Date: 2019-12-01 13:31:01
البرلمان يوافق على استقالة عبدالمهدي ومخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد

البرلمان يصوت على أمرين يخصان "السيادة" وملف "المفقودين والمغيبين"

Date: 2019-09-14 14:35:02
البرلمان يصوت على أمرين يخصان "السيادة" وملف "المفقودين والمغيبين"

البرلمان يصوت على الغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات والنواب وكبار المسؤولين

Date: 2019-10-28 14:31:33
البرلمان يصوت على الغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات والنواب وكبار المسؤولين

البرلمان العراقي يرجئ تعديل قانون حجز ومصادرة اموال اركان نظام صدام

Date: 2019-06-25 13:32:43
البرلمان العراقي يرجئ تعديل قانون حجز ومصادرة اموال اركان نظام صدام