البرلمان العراقي يبدأ أولى اجراءاته للوقوف على احداث كركوك

شفق نيوز/ وصلت لجنة تقصي الحقائق الى كركوك صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق بالأحداث التي شهدتها المحافظة قبل أيام.

واللجنة مشكلة من قبل أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن أعضاء اللجنة اجتمعوا فور وصولهم مع القيادات العسكرية والأمنية في مبنى قيادة العمليات بكركوك.

وشهدت كركوك مواجهات دامية بين متظاهرين مؤيدين وآخرين معارضين لتسليم مقر قيادة العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وشغل "الديمقراطي" هذا المقر بين عامي 2014 و2017 خلال الفترة التي سيطر فيها تنظيم داعش على أجزاء واسعة من شمال العراق.

وفرضت الحكومة العراقية إجراءات أمنية لتهدئة التوترات في كركوك، بينما أوقفت المحكمة الاتحادية العراقية قرار تسليم المقر الأمني للحزب الديمقراطي الكوردستاني.