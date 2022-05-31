البرلمان العراقي يبدأ جلسة خاصة للقراءة الثانية لقانون الأمن الغذائي

شفق نيوز / عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة برلمانية خاصة لمناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقدم من اللجنة المالية النيابية.

وبحسب الدائرة الإعلامية للمجلس فإن الجلسة حضرها 250 نائبا.

وكان مصدر في مجلس النواب أفاد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، إن "اللجنة المالية النيابية استبقت عقد الجلسة النيابية لقراءة قانون الدعم الغذائي باستضافة لجان الاقاليم والمحافظات النيابية والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية النيابية، وذلك لمناقشة قانون الدعم الطارئ والتخصيصات المالية للمحافظات".

وأدرج مجلس النواب العراقي، يوم أمس الاثنين، مناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي على جدول اعمال لجلسة اليوم الثلاثاء.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في 28 أيار الجاري، مجلس النواب العراقي الى الاسراع بالتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مشدداً على إبعاد التصويت عن "المزايدات الحزبية والطائفية والقومية".

وأنهى مجلس النواب يوم الخميس الموافق 19 من شهر أيار الجاري القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وكانت اللجنة قد قدمت يوم الأربعاء 18 من الشهر ذاته هذا المقترح رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.

واثار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي جدلاً بين النواب والكتل السياسية والمهتمين بالشأن السياسي ما بين مؤيد ومعارض، قبل أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا بنقض القانون وإبطاله لكون الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال اليومية وليس من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها او ارسالها الى مجلس النواب.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.