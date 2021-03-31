البرلمان العراقي يبدأ جلسة التصويت على الموازنة المالية

شفق نيوز/ عقد مجلس النواب، يوم الأربعاء، جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، برئاسة محمد الحلبوسي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد جلسة البرلمان رئاسته للتصويت على قانون الموازنة، وأيضاً التصويت على حل البرلمان، بحضور 215 نائب.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن رئيس المجلس محمد الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة السادسة والأربعين من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة من الدورة النيابية الرابعة.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد غادر قاعة المجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن النصاب القانوني لجلسة اليوم لم يكتمل لغاية الآن حيث لا يتجاوز عدد النواب الموجودين في قاعة الجلسة 150 نائباً، مما دفع رئيس المجلس محمد الحلبوسي إلى مغادرة القاعة، من دون أن يوضح ما إذا كانت مغادرة الحلبوسي احتجاجاً على عدم اكتمال النصاب أم لدعوة النواب إلى دخول القاعة أم لسبب آخر.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن تحديد موعد جلسة التصويت على مشروع قانون موازنة 2021، وحل مجلس النواب، في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء.