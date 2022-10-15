البرلمان العراقي يبدأ إجراءات إحالة النجار الى النزاهة 

شفق نيوز/ بدأت لجنتا النزاهة والاستثمار في البرلمان العراقي، اليوم السبت، جمع تواقيع لسحب يد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار.

وقال عضو لجنة النزاهة النائب هادي السلامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه وبمعية النائب حسن الخفاجي عضو لجنة الاستثمار بدءا بجمع تواقيع لسحب يد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار، وذلك بسبب شبهات فساد وهدر المال العام والكسب غير المشروع، مبيناً أنه تم جمع 75 توقيعاً حتى الآن.

وأكد النائبان بحسب السلامي، على إحالة الملف لهيئة النزاهة ومحاكم تحقيق النزاهة لحسم قضايا الفساد.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي قد وجه في وقت سابق، يوم الأربعاء، بتشكيل لجنة تقصي حقائق بحق هيئة الاستثمار، واصفا الفساد الموجود في الهيئة "لا مثيل له".

يأتي ذلك تزامنا مع تظاهرة احتجاجية ينظمها سكان مجمع بسماية السكني في بغداد، احتجاجا على سياسة هيئة الاستثمار التي دفعت شركة "هانوا" الكورية الى الانسحاب من تكملة مشروع المجمع، والذي يعد أول وأفضل مشاريع الاسكان في العراق وقد بدأ العمل به عام 2012.