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البرلمان العراقي "مصدوم" من كتاب المالية لبيع عقارات الدولة: سيكون لنا موقف

Category: سیاسة

Date: 2020-11-09T09:01:34+0000
البرلمان العراقي "مصدوم" من كتاب المالية لبيع عقارات الدولة: سيكون لنا موقف

شفق نيوز/ أكدت كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، وجود صدمة في المجلس بشأن الكتاب الصادر عن وزير المالية علي علاوي، الذي يخص بيع عقارات الدولة.

وقال النائب عن الكتلة كاطع الركابي، لوكالة شفق نيوز، إن "الكتاب الصادر عن وزير المالية علي علاوي، بخصوص بيع عقارات الدولة، شكل صدمة لمجلس النواب، وهذه المرة الاولى تحصل في تاريخ العراق هكذا حالة، بأن يعطي وزير المالية الصلاحيات المطلقة الى مدير عام، ببيع وايجار وتثمين عقارات الدولة".

وبين الركابي أن "هناك اعتراض برلماني كبير على اعطاء هكذا صلاحيات والتي هي من صلاحيات الوزير حصراً، تعطى الى مدير عام"، مؤكداً أننا في "البرلمان العراقي سيكون لنا موقف وقرار بهذا الشأن، من أجل تغيير صيغة الكتاب الرسمي، ومنع اعطاء هكذا صلاحيات الى مدير عام، لمنع بيع عقارات الجولة بابخس الاثمان".

وتناقل ناشطون ومواقع اخبارية وثيقة صادرة عن وزير المالية العراقي الحالي علي علاوي، تظهر تخويله ، مدير عام عقارات الدولة بيبيع وايجار عقارات الدولة دون مزايدة علنية أو الاعلان عنها بالصحيفة الرسمية.


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