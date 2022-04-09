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البرلمان العراقي مستذكراً سقوط صدام: 50 مادة دستورية تم خرقها بعد 2003

Category: سیاسة

Date: 2022-04-09T16:50:08+0000
البرلمان العراقي مستذكراً سقوط صدام: 50 مادة دستورية تم خرقها بعد 2003

شفق نيوز/ أعرب نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد، يوم السبت، عن أسفه لوجود عقليات دكتاتورية مركزية لديها رغبة في إدارة السلطة في البلاد والعودة إلى سياسة التهميش والإقصاء للشركاء في الوطن.

وأستذكر عبدالله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم السبت الذي يصادف التاسع من شهر نيسان سقوط البعث وتغيير نظام الحكم في العراق عام 2003.

واشار إلى "الذين فشلوا في إدارة البلاد قد إنتقدوا الدستور بالرغم من عدم تطبيقهم لمواده وأحكامه"، موضحا ان "النظام الفيدرالي لم يطبق لحد يومنا هذا وهو الضمان لوحدة العراق وإستقراره، وهناك أكثر من 50 مادة في الدستور تم خرقها مما أدى إلى الاختلال في نظامنا السياسي وخلق مشاكل وأزمات".

وتابع أن "تلك العقليات الدكتاتورية باتت تشكل خطراً على مستقبل البلاد".

وطالب نائب رئيس المجلس بـ"الاحتكام إلى الدستور لحل الخلافات والمشاكل السياسية وبناء دولة المواطنة، وفرض القانون على الجميع وتقوية دعائم الديمقراطية"، مؤكداً على "ضرورة توحيد الجهود والمساعي للقوى السياسية والأحزاب الوطنية للحفاظ على التجربة الديمقراطية والنظام الفيدرالي في العراق وبروح وطنية خالصة من أجل تجاوز المحن والأزمات ومحاربة الإرهاب والفساد ومكافحة الأوبئة، والمضي بعجلة الإعمار والبناء والإزدهار لضمان مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة".

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