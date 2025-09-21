البرلمان العراقي: "سومو" اتفقت مع تركيا على استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان

شفق نيوز - كركوك

صرح شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، بأن شركة "سومو" الوطنية توصلت الى اتفاق مع الجانب التركي على اعادة استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان بعد توقف دام لأكثر من عامين.

وقال عبد الله في تصريح للصحفيين اليوم، إن حكومة الإقليم توصلت الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية على الإيرادات النفطية وغير النفط، مضيفاً أن شركة "سومو" قد اتفقت أيضا مع الشركات التركية على استئناف صادرات نفط كوردستان.

وتابع عبدالله القول بالقول إن ما تبقى هو أن تلتزم الحكومة العراقية قانونيا وأخلاقيا إزاء تلك الاتفاقات وتباشر في الأيام المقبلة بإطلاق تمويل رواتب شهري تموز/يوليو، وآب/أغسطس الماضيين للموظفين والعاملين في القطاع العام في اقليم كوردستان.

وأكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم أمس السبت، توصل الشركات النفطية العاملة في الاقليم، والحكومة الاتحادية الى صيغة تفاهم أولية بشأن المستحقات المالية الخاصة بتكلفة استخراج الخام تمهيدا للتوصل الى اتفاق نهائي لاستئناف صادرات نفط الاقليم عبر ميناء جيهان التركي.

وقال مسرور بارزاني في كلمة القاها خلال مراسم حفل تدشين طريق شيخان - لالش في محافظة دهوك، إن "مباحثاتنا مع الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة وتوفير المرتبات الشهرية للموظفين في اقليم كوردستان متواصلة"، مردفا بالقول إنه "لا توجد عراقيل من قبلنا، ولكن العراقيل والذرائع تُفتعل من قبل غيرنا في مسار التفاهمات، ونحاول دائما إزالتها، وتوفير المستحقات المالية لمواطني كوردستان".

وأضاف أنه "في المباحثات الاخيرة بيننا وبين بغداد - وكما قيل ليّ - بأن هناك شيئا من التفاهم بين الشركات النفطية العاملة في اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية للتوصل الى حلول للمسائل الخلافية بين الجانبين"، معتبرا ذلك التفاهم "خطوة مهمة للتوصل إلى اتفاق نهائي لاستئناف صادرات النفط".

وتابع مسرور بارزاني القول "اتمنى ان يكون هذا الاتفاق واقيعاً وأن يكون محل قبول الجميع، وأن تلتزم الحكومة الاتحادية ازاء حقوق مواطني كوردستان"، مشددا على اهمية عدم إخضاع مسألة الرواتب إلى المساومات وألا تكون عناوين الأخبار اليومية التي تتداولها وسائل الإعلام.

وكان رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني قد قال، مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري، إن حكومة الإقليم ليست لديها أية مشكلة تعيق مسألة استئناف صادرات نفط الإقليم، مؤكدا أن ما تبقى هو إنهاء الخلاف القائم بين الشركات النفطية العاملة في كوردستان وبين الحكومة الاتحادية بما يخص هذا الأمر.

في حين أكد مدير شركة تسويق النفط "سومو"، علي نزار، أن استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان مرهون بالشركات المنتجة.

وقال نزار، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط، ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، وضع آليات محكمة لتطبق قانون الموازنة".

وأضاف: "نحن متفائلون بالاتفاق والآليات، ونتمنى أن نمضي بضخ النفط من إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي، لما فيه من مصلحة للعراق وتعزيز وارداته المالية".

وأكد ان "وقت استئناف تصدير النفط مرهون بالشركات المنتجة للنفط".

وكانت وكالة رويترز قد افادت، أول أمس الجمعة، بموافقة الحكومة العراقية "مبدئياً" على خطة استئناف الصادرات النفطية عبر خط الأنابيب من إقليم كوردستان إلى تركيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على المحادثات، قولها إن "العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، أعطى موافقة مبدئية على خطة لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب من إقليم كوردستان شبه المستقل عبر تركيا، وذلك بعد تأخيرات في استئنافها المأمول".

وقد يضيف الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العالمية ما لا يقل عن 230 ألف برميل يوميًا من الإمدادات الجديدة، في الوقت الذي يرفع فيه منتجو أوبك إنتاجهم لاستعادة حصتهم السوقية.

وأوقفت تركيا التدفقات على خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من إقليم كوردستان في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة "تحكيم" بدفع حوالي 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد، ورفضت أنقرة دفع الغرامة حينها وطلبت من أربيل دفعها.

وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئناف تدفقات النفط من كوردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، المصدر الرئيسي للخام.

وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو).

وقالت تركيا مراراً وتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب العراقي التركي.