البرلمان العراقي: دولنا ستشهد آثارًا سلبية خطيرة بسوق الطاقة والتنمية إن لم تتوقف الحرب

شفق نيوز/ حذر رئيس مجلس النواب العراقي بالانابة محسن المندلاوي، اليوم السبت، من الصراع الدائر في المنطقة وتداعياته على سوق التنمية والطاقة لدول الخليج والعراق في حال عدم توقفه.

جاء ذلك خلال لقائه في دار إقامته ببغداد، سفراء دول الخليج لدى العراق، لبحث خطــورة التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

وقال المندلاوي: إن العراق اليوم يسعى لبناء تصورات مشتركة مع دول الخليج والمنطقة على وجه التحديد، للمساهمة في خفض التوترات والتصعيد، ضمن أطار جهود الدبلوماسية البرلمانية التي تعمل بها المؤسسة التشريعية خلال هذا الظرف الذي يُهدد أمن واستقرار جميع دول العالم دون استثناء.

ولفت إلى أن صمت المجتمع الدولي تجاه مشاهد قتل الأبرياء والكوادر الطبية والمسعفين وقوات حفظ السلام، و قصف المستشفيات و المباني المأهولة بالسكان في غــزة و لبنـان، بات بمثابة ضوء أخضر ودعم غير مشروط للكيان في استمراره بارتكاب عمليات إبادة جماعية دموية غير مسبوقة في العالم.

كما حذر المندلاوي من تداعيات الصراع في المنطقة اليوم التي لا تنحسر بين أطراف النزاع بل ستشهد دولنا آثارًا سـلبية خطيرة في سوق الطاقة والتنمية وبيئة الاستثمار وقطاع النقل الجوي وغيرها.