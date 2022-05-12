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البرلمان العراقي: تأجيل التصويت على قانون دعم الأمن الغذائي الى السبت

Category: سیاسة

Date: 2022-05-12T04:46:55+0000
البرلمان العراقي: تأجيل التصويت على قانون دعم الأمن الغذائي الى السبت

شفق نيوز/ قرر البرلمان العراقي، تأجيل  جلسة التصويت على مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي" الى يوم السبت المقبل.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "لغرض استكمال مناقشات وانضاج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية و للحاجة الى مزيد من الوقت تقرر تأجيل  الجلسة للتصويت على مشروع القانون الى يوم السبت الموافق ١٤ ايار الحالي".

والثلاثاء الماضي، اعلنت اللجنة المالية النيابية، وضع اللمسات الاخيرة لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ويقول الحلبوسي، إن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية "من اهم القوانين في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد كونه ينعكس ايجابا على المواطن".

واجرت اللجنة المالية، بحسب بيان صحفي، مناقشات مستفيضة على مسودة القانون ووضع خطة استراتيجية تلبي احتياجات البلد فضلا عن تمويل المشاريع المستمرة.

ويبدي نواب عن الاطار التنسيقي الشيعي رفضا لهذا القانون، عادين اياه "هدراً للمال العام"، وصيغ وفق رؤية التحالف الثلاثي فقط والذي يضم "الحزب الوطني الكوردستاني والتيار الصدري وتحالف السيادة".

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