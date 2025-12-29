البرلمان العراقي بدورته الجديدة يعقد جلسته الأولى لأداء اليمن وانتخاب هيئة رئاسته

شفق نيوز - بغداد

باشر مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، اليوم الأثنين، بافتتاح جلسته البرلمانية الأولى برئاسة رئيس السن عامر الفايز.

ودعا الفايز في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة النواب الجدد الى الالتزام بالتوقيتات الدستورية، واختيار رئيس المجلس ونائبيه.

وتلا الأمين العام لمجلس النواب صفوان بشير يونس الگرگري بقراءة أسماء أعضاء المجلس الجديد لتمهيداً لتأدية اليمين الدستورية.

وانطلقت الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 292 عضوا من أعضاء المجلس، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز، في البرلمان.

وقال المراسل، إن النواب الحاضرين أدوا اليمين الدستورية باللغتين العربية والكوردية وهي اللغتين الرسميتين في البلاد.

ومن المقرر أن يصوت المجلس على هيئة الرئاسة، ضمن الفقرة الثانية لجدول أعمال الجلسة.

وكشف مصدر نيابي، في وقت سابق من اليوم، عن وجود انقسام واضح داخل مجلس النواب العراقي، يسبق جلسة أداء اليمين الدستورية، بشأن انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من نواب الكتل السياسية، وخصوصاً داخل الإطار التنسيقي، لا يعتزمون الالتزام بتوجيهات رؤساء الكتل والأحزاب فيما يتعلق بالتصويت على الشخصيات المرشحة لرئاسة مجلس النواب ونائبيه، ما ينذر بتصويت غير منضبط داخل الجلسة".

وأضاف أن "الانقسام لا يقتصر على مجلس النواب فحسب، بل يمتد أيضاً إلى المجلس السياسي الوطني والإطار التنسيقي، حيث تتوزع المواقف بشأن منصب رئيس البرلمان بين فريق يدعم هيبت الحلبوسي، وآخر يؤيد مثنى السامرائي".

وأشار المصدر، إلى أن الخلافات تطال كذلك منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، ولا سيما داخل الإطار التنسيقي، إذ يتنافس على المنصب كل من ياسر المالكي مرشح ائتلاف دولة القانون، وعدنان فيحان مرشح عصائب أهل الحق ومحافظ بابل الحالي والفائز في الانتخابات، ومحسن المندلاوي، وأحمد الأسدي مرشح ائتلاف الإعمار والتنمية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الحالي".

وأوضح أن "المنافسة على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان تنحصر بين مرشحين اثنين، هما شاخوان عبد الله عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وريبوار كريم عن كتلة الموقف"، مبيناً أن "أغلبية نواب الكتل السياسية تميل إلى تجديد الثقة بشاخوان عبد الله لتولي المنصب".