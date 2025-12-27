البرلمان العراقي بدورته الجديدة يحدد فقرتين على جدول أعمال الجلسة الأولى يوم الاثنين

شفق نيوز - بغداد

من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، بعد غد الاثنين في الساعة الـ12 ظهراً، جلسته الأولى والتي تتضمن فقرتين على جدول أعماله.

وتتضمن الفقرة الأولى: تأدية اليمين الدستورية للأعضاء الجدد لمجلس النواب، وأما الأخرى تتضمن: انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وفقا لبيان صادر عن الدائرة الاعلامية للبرلمان.

وكثفت القوى والأطراف السياسية الشيعية والسنية والكوردية الفائزة بالانتخابات خلال الأيام القليلة الماضية من مباحثاتها من أجل حسم مناصب الرئاسات الثلاث: رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.

وبعد سقوط نظام صدام حسين في ربيع العام 2003 على يد القوات الاميركية وحلفائها اعتمدت القوى السياسية الكبرى من الشيعة، والكورد، والسنة نظام المحاصصة في توزيع المناصب للرئاسات الثلاث رئاسة الوزراء، والجمهورية، والبرلمان.

ويوم السبت الماضي، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، المقررة في 29 كانون الأول 2025، يجب أن تُحسم فيها تسمية رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز دستورياً أو قانونياً تأجيلها أو تمديدها.