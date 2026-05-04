البرلمان العراقي: الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة

أعلن مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، أن التصويت على الحكومة الجديدة سيكون الأسبوع المقبل، وأن الاسماء والبرنامج الحكومي سيتم تسلمه نهاية هذا الأسبوع.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب عقد جلسته اليوم، برئاسة هيبت الحلبوسي وحضور 217 نائبا".

وأضافت "في مستهل الجلسة، نوه الحلبوسي الى ان مجلس النواب سيتسلم نهاية الأسبوع الجاري البرنامج الحكومي من علي الزيدي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لاطلاع أعضاء المجلس عليه ودراسته من قبل لجنتي التخطيط الاستراتيجي والبرنامج الحكومي، لافتا الى عرض اسماء الكابينة الوزارية في الأسبوع المقبل للتصويت عليها من قبل مجلس النواب".

وكان النائب عن كتلة الخدمات النيابية، محمد الشمري، كشف اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة تتعلق بموعد تقديم الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة وآلية حسمها داخل مجلس النواب.

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الوزراء المكلّف علي الزيدي، يمتلك الوقت الكافي دستورياً لحسم تشكيلته الحكومية وتقديمها إلى مجلس النواب ضمن المدة المحددة.

وأضاف أن "الزيدي أبلغ قادة الإطار التنسيقي بنيّته تقديم الكابينة الوزارية في 9 من الشهر الحالي"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب سيعقد جلسة خلال الأسبوع المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة".

ووفقاً للنائب، فإن عدد الوزارات في الحكومة المقبلة سيبلغ 22 حقيبة، موزعة بواقع 12 وزارة لقوى الإطار التنسيقي، و6 وزارات للكتل السنية، و4 وزارات للأحزاب الكوردية.

يشار إلى أن مصدرا سياسيا، كشفت قبل أيام لوكالة شفق نيوز، أن وزارة التعليم العالي ستكون من حصة حزب تقدم (التي تحصلت على منصب رئاسة البرلمان) بزعامة محمد الحلبوسي، الحاصل على 27 مقعداً كحزب رئيسي، فيما سيحصل تحالف العزم بزعامة مثنى السامرائي، الحاصل على 15 مقعداً، على وزارة الدفاع.

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، الأسبوع الماضي، ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل السوداني والمالكي عن خوض السباق على المنصب، في خطوة فتحت الباب أمام تسوية جديدة داخل البيت الشيعي بعد أسابيع من الانسداد السياسي بشأن شكل الحكومة المقبلة وتوزيع مواقعها السيادية والخدمية.