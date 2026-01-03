البرلمان العراقي الجديد يعلن جدول أعمال جلسته الثانية

شفق نيوز– بغداد

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جدول أعمال الجلسة الثانية من الدورة الانتخابية السادسة السنة التشريعية الأولى الفصل الاول للمجلس.

وتضمن جدول أعمال الجلسة التي من المقرر أن تُعقد يوم الاثنين المقبل الموافق 5 كانون الثاني/يناير 2026 ثلاث فقرات فقط، تتمثل بالتصويت على النظام الداخلي لمجلس النواب، وتشكيل لجنة لاختيار أعضاء اللجان النيابية حسب النظام الداخلي للمجلس، فيما تضمنت الفقرة الثالثة "مناقشات عامة".

وأشارت الدائرة الإعلامية للمجلس إلى أن الجلسة تبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً.

وكان مجلس النواب العراقي، قد عقد جلسته الأولى لدورته الجديدة، في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وصوّت المجلس على كل من هيبت الحلبوسي رئيساً له، وعدنان فيحان نائباً أول، وفرهاد الأتروشي نائباً ثانياً.