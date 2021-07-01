البرلمان الاوروبي يشيد بابتعاد حكومة الكاظمي عن "التكتلات والتخندقات"

شفق نيوز/ أشاد البرلمان الاوروبي، يوم الخميس، بانتهاج الحكومة العراقية سياسة متوازنة تبتعد عن التكتلات والتخندقات، مثمنة سعيها للانفتاح على دول المنطقة.

وقالت الخارجية العراقية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزيرها فؤاد حسين استقبل، اليوم، بمقر اقامته في بروكسل، رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبيّ النائب الإسباني الاشتراكي دومينز رويز ديفيزا والوفد المرافق له، مبينة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة افاق التعاون بين الجانبين وسُبُل تطوير العلاقات الثنائيَّة والتعاون الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبيّ.

و قدم الوزير وفق البيان، ايجازاً باخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة، سيما موضوع إجراء الانتخابات البرلمانية وما تمثله من أهمية كبرى لتعزيز العملية السياسية في العراق، مُشيداً بقرار الاتحاد الأوروبيّ المُشاركة في مراقبة الانتخابات، مُؤكّداً ضرورة استمرار الدعم الأوروبيّ للعراق في جميع المجالات.

وبين أن اللقاء، يأتي في اطار زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له للعاصمة البلجيكية بروكسل.

من جانبه أشار النائب ديفيزا إلى العمل المستمر وبالتنسيق مع السفارة لرفع مستوى التعاون بين الجانبين، سيما وان العراق شريك سياسي واقتصادي وأمني مهم للاتحاد الأوروبيّ.

وبحسب بيان الخارجية العراقية فقد أشاد ديفيزا بانتهاج الحكومة العراقية سياسة متوازنة تبتعد عن التكتلات والتخندقات وسعيها للانفتاح على جميع دول المنطقة، كما واعرب عن سعادته بنجاح زيارة قداسة البابا للعراق وما بعثته من رسائل إيجابية لكل العالم.

وأكد دعمه الشخصي لإنجاح الانتخابات القادمة في العراق، مُعرباً عن رغبته لزيارة العراق ضمن الفريق الأوروبيّ لمراقبة الانتخابات العراقيَّة القادمة.