البرلمان الاوروبي يتمنى انتقالاً سريعاً للسلطة عقب الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ أعرب وفد البرلمان الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية، يوم الاحد، عن امنياتهم بنجاح الانتخابات البرلمانية، والانتقال السريع للسلطة التنفيذية بعد ظهور نتائج الاقتراع.

وقال عضو الوفد، الهنغاري مارتن جون، خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة كربلاء، وحضرته وكالة شفق نيوز "وصلنا إلى العراق قبل ثلاثة أيام، وها نحن اليوم في محافظة كربلاء لمراقبة العملية الانتخابية، وهذا ثالث مركز انتخابي نزوره للاطلاع عن كثب على سير الأمور".

وأضاف "الوفد الأوروبي في كربلاء يمثل سبع دول في البرلمان الأوروبي، وجميعنا نتمنى نجاح الانتخابات العراقية، وأن يتم تشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت".

وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت العام في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي أمام الناخبين وسط رقابة دولية، واجراءات امنية مشددة.