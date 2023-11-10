البرلمانات الآسيوية ترسل من بغداد 15 توصية للمجتمع الدولي لإيقاف "الانتهاكات والجرائم" الإسرائيلية

شفق نيوز/ قدمت اللجنة السياسية الدائمة في الجمعية البرلمانية الاسيوية خلال بيانها الختامي بعد اجتماعها في العاصمة العراقية بغداد 15 توصية حول حرب غزة.

وذكر بيان اللجنة ورد لوكالة شفق نيوز، "يشهد الواقع الإقليمي والدولي حالة من المتغيرات المتسارعة والمضطربة والتي قد تؤثر على مصالح الدول واستقرار الشعوب الاسيوية، مما ينبئ بالمزيد من التوترات نظرا للتصعيد الخطير الجاري في الاراضي الفلسطينية لا سيما قطاع غزة من أحداث دامية للعدوان الهمجي المستمر من قوى الاحتلال وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية وتهجير قسري وتطهير عرقي تجاوز بها كافة القيم والاعراف الانسانية والقوانين والمواثيق الدولية، حيث يستهدف هذا العدوان المدنيين العزل من خلال قصف المستشفيات والمدارس والمساجد والمنازل ومقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، فلا يمكن وصف ذلك إلا بجرائم الابادة الجماعية، فقط يتحتم علينا اقرار العديد من التوصيات وإيصالها إلى المجتمع الدولي لإيقاف كافة الانتهاكات والجرائم الإنسانية".

وأكد البيان، على "حق الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته المشروعة بكل الوسائل المتاحة من اجل اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ووقف اعمال العدوان بكل اشكالها وبشكل فوري دون قيد أو شرط، ورفع الحصار الجائر عن غزة وايصال المساعدات الاغاثية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني".

ودعا البيان إلى "إنشاء صندوق لإعادة إعمار المدن التي دمرها الكيان الصهيوني الإجرامي، كما دعا المجتمع الدولي الى اعتماد معايير موحدة في التعامل مع القضايا المماثلة، والضغط على الكيان الصهيوني الإجرامي لإيقاف الحرب الفوري والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية الانسانية، كون ان ما يجري يهدد السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

كما أكد البيان "تقرير حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة والتي عاصمتها القدس والدعوة إلى تأييد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ورفض ووقف خطط الكيان الصهيوني الإجرامي الرامية الى ضم كامل منطقة الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية في الأراضي المحتلة، ورفض خطط الكيان الصهيوني الإجرامي تهجير شعب غزة والضفة الغربية إلى خارج حدود الدولة الفلسطينية".

وشدد البيان على "إنهاء احتلال وعدوان الكيان الصهيوني الإجرامي لكافة الاراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية كونه يمثل طريق السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط"، حاثاً على "إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب من سجون الكيان الصهيوني الإجرامي، ووقف كل مشاريع التهويد التي تستهدف المقدسات الاسلامية والمسيحية".

كما حث البيان المحكمة الجنائية الدولية على "إجراء تحقيق شامل في جرائم الحرب المرتكبة في غزة، وأعضاء البرلمان الدولي على إخراج الكيان الصهيوني الإجرامي من عضوية لجنة مكافحة الإرهاب فيه".