"البدري" مرشح تسوية داخل الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر سياسي، يوم السبت، بأن "باسم البدري" يُعد مرشح تسوية داخل الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء العراقي المقبل، في وقت يستعد فيه قادة الإطار لعقد اجتماع قريب لحسم اسم المرشح بشكل رسمي.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي ورئيس كتلة "تصميم" النيابية عامر الفايز، لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة لاختيار مرشح بشكل رسمي لمنصب رئيس مجلس الوزراء"، مبيناً أن "هناك أسماء كثيرة مرشحة لهذا المنصب، لكن لا يوجد اتفاق على اختيار أحد المرشحين".

من جهته، أفاد مصدر لوكالة شفق نيوز، بوجود "اتفاق بين قادة الإطار التنسيقي على ترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء بالتوافق بين ائتلاف الإعمار والتنمية ودولة القانون".

وأضاف المصدر أن "باسم البدري أحد المرشحين حالياً وسيتم طرح اسمه في الاجتماع المقبل للإطار التنسيقي"، لافتاً إلى أنه "يحظى بفرص أعلى كمرشح تسوية داخل الإطار".

وأوضح أن البدري يشغل منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة وينتمي إلى حزب الدعوة – تنظيم العراق، ويمتلك علاقات داخل وخارج العراق، مشيراً إلى أن محسن المندلاوي، نائب رئيس مجلس النواب السابق، يعد من بين الأسماء المطروحة للمنافسة أيضاَ.

ويأتي ذلك بعد دعوة رئيس مجلس النواب الكتلة النيابية الأكثر عدداً إلى تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة خلال مدة أقصاها 15 يوماً، استناداً إلى المادة 76 من الدستور، عقب انتخاب رئيس الجمهورية.