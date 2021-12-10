البحرين والسعودية تأملان تشكيل حكومة عراقية جديدة تعمل على وقف التدخلات الخارجية

شفق نيوز/ اعربت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في بيان مشترك، يوم الجمعة، عن أملهما تشكيل حكومة عراقية جديدة تعمل على وقف التدخلات الخارجية.

وصدر البيان المشترك في ختام زيارة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الى البحرين.

وأشار البيان إلى زيارة ولي العهد السعودي لمملكة البحرين التي جاءت في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة، والعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع قيادتي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وشعبيهما.

وبحسب البيان، عُقدت جلسة مباحثات رسمية بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والأمير محمد بن سلمان وذلك بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واستعرضا العلاقات التاريخية الراسخة وسبل تطويرها وتنميتها في كافة المجالات لتعزيز مصالح البلدين والشعبين.

كما بحث الملك حمد بن عيسى آل خليفة والأمير محمد بن سلمان، مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وأكدا على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولما فيه مصلحة البلدين والشعبين والأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وفي الشأن العراقي، رحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية، وأعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في مواصلة العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته، والقضاء على الارهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.