"البارتي" يقدم اتروشي بديلاً عن عبد الله لمنصب النائب الثاني

شفق نيوز – بغداد

قرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني "البارتي"، يوم الثلاثاء، سحب ترشيح النائب شاخوان عبد الله من منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

وأفاد مصدر لوكالة شفق نيوز، بأن الحزب اتجه إلى استبدال مرشحه السابق، مرجحاً أن يكون النائب فرهاد أتروشي بديلاً عن شاخوان عبد الله لشغل المنصب.

وأخفق مجلس النواب العراقي الجديد، يوم أمس الاثنين، في حسم منصب النائب الثاني لرئيسه خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة، رغم انتخاب رئيس المجلس ونائبه الأول، بعد تنافس شاخوان عبدالله عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وريبوار كريم عن تيار الموقف، دون حصول أي منهما على الأغلبية المطلقة المطلوبة في جولتين من التصويت، ما أدى إلى إحالة الانتخاب إلى جولة ثالثة.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بنكِين ريكاني، لوكالة شفق نيوز، إن الكتل السياسية تجري حوارات للتوصل إلى صيغة تفضي إلى انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أن عدم حسم الجولتين الأولى والثانية من التصويت قد يدفع إلى البحث عن "حلول أخرى" في حال تعذر حصول أي مرشح على العدد الكافي من الأصوات.