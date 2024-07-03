"البارتي": متضامنون مع "نينوى الموحدة" ومستمرون بتعليق عضويتنا حتى إقالة رئاسة المجلس

شفق نيوز/ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "البارتي"، مساء الأربعاء، استمرار تعليق عضويته في مجلس محافظة نينوى، وأكد تضامنه مع كتلة "نينوى الموحدة" بالمطالبة بإقالة رئاسة مجلس المحافظة.

‏وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني عضو مجلس نينوى أحمد الشيخ كنعان الكيكي في مؤتمر صحفي عقده للحزب في الموصل وحضرته وكالة شفق نيوز "نعلن تضامننا مع كتلة نينوى الموحدة ومستمرون بتعليق عضويتنا حتى تحقيق مطالبنا بإقالة رئاسة مجلس محافظة نينوى".

‏وأضاف الكيكي أن "الأخطاء القانونية ترتكب من قبل رئيس مجلس المحافظة ونائبه وما زالت مستمرة ولهذا السبب قررنا الاستمرار بتعليق عضويتنا حتى أقاله رئاسة المجلس رغم أن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات أكدت عدم قانونية هذه الإجراءات المتمثلة بالتغييرات الجماعية لرؤساء الوحدات الإدارية في نينوى".

وفي وقت سابق اليوم، دعت كتلة "نينوى الموحدة"، التي علقت عضويتها في مجلس المحافظة، احتجاجاً على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، إلى إعفاء رئاسة المجلس.

وقررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة الوزراء العراقية، اليوم الأربعاء، إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قررت تغيير رؤساء الوحدات الإدارية. وأكدت الهيئة، وفقاً لوثائق نشرتها وكالة شفق نيوز، ضرورة التريث بقرار تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى.

وشهدت الجلسة، التي انعقدت أمس الثلاثاء، مقاطعة من كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف نينوى الموحدة، ما أثار جدلاً واسعاً في المحافظة.

ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعداً، مقسمة بين تحالفين رئيسيين: نينوى الموحدة التي تضم 13 مقعداً، بما في ذلك أربعة مقاعد للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزاباً أخرى بعدد 16 مقعداً.