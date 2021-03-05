البابا يصل إلى بغداد في زيارة تاريخية

شفق نيوز/ وصل بابا الفاتيكان فرنسيس يوم الجمعة إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة بابوية تاريخية هي الأولى من نوعها.

وكان في إستقبال الحبر الأعظم رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.

وجرت مراسم رسمية لاستقبال البابا في المطار ليعقبه اجتماع بينه وبين الكاظمي في صالة استقبال الوفود بمطار بغداد.

وفي ظل إجراءات أمنية وتدابير وقائية صحية مشددة وإضافة إلى بغداد سيزور البابا النجف للقاء المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني ومن هناك يتوجه إلى محافظة ذي قار لأداء مراسم القداس في مدينة أور الأثرية مسقط رأس النبي إبراهيم.

وسيزور البابا أيضا مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ويلتقي في كبار المسؤولين من بينهم رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ومن ثم سيزور أربع مدن ذات غالبية مسيحية في محافظة نينوى.