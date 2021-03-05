البابا يستذكر الإيزيديين بالعراق: قُتلوا بسبب انتمائهم الديني

شفق نيوز/ قال البابا فرنسيس يوم الجمعة إن الإيزيديين في العراق تعرضوا للقتل والاضطهاد على يد تنظيم داعش بسبب انتمائهم الديني، داعيا المنظمات الدولية الى مواصلة تقديم الدعم والمساعدة لهذه البلاد.

وقال البابا في كلمة له القاها بقصر بغداد إن : على مدى العقود الماضية، عانى العراق من كوارث الحروب وآفة الإرهاب، ومن صراعات جلبت الموت والدمار، ولا يسعني الا ان اذكر الايزيديين، الضحايا الأبرياء للهجمة عديمة الإنسانية، فقد تعرضوا للاضطهاد والقتل بسبب انتمائهم الديني، وتعرضت هويتهم وبقاؤهم نفسه للخطر.

ودعا البابا المجتمع الدولي إلى أن يقوم بدور حاسم في تعزيز السلام في العراق وكل الشرق الأوسط، ان التحديات المتزايدة تدعو الاسرة البشرية بأكملها في التعاون على نطاق عالمي لمواجهة عدم المساواة في مجال الاقتصاد، والتوترات الإقليمية التي تهدد استقرار هذه البلدان.

وشدد على أنه "يجب الا يعتبر اي مواطن من الدرجة الثانية في العراق"، مؤكدا دعمه على اعادة النازحين الى ديارهم وإعادة إعمار العراق.