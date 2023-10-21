البابا فرنسيس يلتقي لويس ساكو بـ"مقابلة خاصة" في "القصر الرسولي" بالفاتيكان

شفق نيوز/ التقى بابا الفاتيكان فرنسيس يوم السبت، بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو.

وذكر إعلام البطريركية في بيان، أن "البابا فرانسيس استقبل الكاردينال لويس ساكو في مقابلة خاصة في القصر الرسولي بالفاتيكان"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي 13 / 7 / 2023، أصدرت السلطة القضائية العراقية،، أمراً يقضي باستقدام بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو.

وفي 17 تموز، قرر بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو الرحيل عن بغداد بسبب خلاف خامد منذ سنوات مع ريان الكلداني.