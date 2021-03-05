البابا فرنسيس يغادر روما متوجها إلى العراق

شفق نيوز/ توجه بابا الفاتيكان فرنسيس، الجمعة، إلى العراق في زيارة تاريخية تعد الأولى لحبر أعظم لبلاد الرافدين.

وتستمر الزيارة لثلاثة أيام وتشمل بغداد والنجف ومدينة أور في ذي قار، بالإضافة إلى اربيل ونينوى.

نشر العراق آلافا إضافية من أفراد قوات الأمن لحماية البابا فرنسيس خلال زيارته، والتي تأتي بعد موجة من الهجمات بالصواريخ والقنابل أثارت المخاوف على سلامة الحبر الأعظم.

وكان البابا السابق يوحنا بولس الثاني على وشك زيارة العراق لكن الزيارة ألغيت في عام 2000 بعد انهيار المحادثات مع الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين.