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البابا فرنسيس يعتزم لقاء المرجع علي السيستاني خلال زيارته إلى العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-01-28T11:33:59+0000
البابا فرنسيس يعتزم لقاء المرجع علي السيستاني خلال زيارته إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن الكاردينال لويس ساكو، بطريرك الكلدان الكاثوليك، أن البابا فرنسيس سيلتقي المرجع الشيعي الكبير علي السيستاني، في مدينة النجف خلال الزيارة البابوية إلى العراق المقررة في آذار/مارس المقبل.

وقال ساكو لفرانس برس: ”ستكون الزيارة خاصة، حيث سيناقشان إطار عمل، لإدانة كل من يعتدي على الحياة“.

وهذه الزيارة تعد الأولى للبابا فرنسيس إلى العراق، منذ أن ترأس الكنيسة الكاثوليكية في مارس/آذار 2013.

ويتسم العراق بتعدد الأعراق والديانات، ويشكل المسلمون غالبية السكان، فيما يأتي المسيحيون كثاني أكبر ديانة في البلاد.

ويقدر عدد المسيحيين في العراق بحوالي 450 ألف شخص، وفقا لتقديرات غير رسمية، بعدما كان عددهم يناهز 1.8 مليون نسمة قبل الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003.

وهاجر مسيحيو العراق إلى أوروبا وأمريكا ودول أخرى هربًا من الاضطرابات الأمنية واستهدافهم في بعض الأحيان من قبل تنظيمات إرهابية وعلى رأسها "القاعدة" و"داعش"، وفق مراقبين.

 

 

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