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البابا: الإرهاب هاجم جزءا من التاريخ في العراق ولكن المسيحيين والمسلمين بدأوا ببناء السلام
Category: سیاسة
Date: 2021-03-06T09:02:46+0000
البابا: الإرهاب هاجم جزءا من التاريخ في العراق ولكن المسيحيين والمسلمين بدأوا ببناء السلام
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