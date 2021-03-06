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البابا: الإرهاب هاجم جزءا من التاريخ في العراق ولكن المسيحيين والمسلمين بدأوا ببناء السلام

Category: سیاسة

Date: 2021-03-06T09:02:46+0000
البابا: الإرهاب هاجم جزءا من التاريخ في العراق ولكن المسيحيين والمسلمين بدأوا ببناء السلام
البابا: الإرهاب هاجم جزءا من التاريخ في العراق ولكن المسيحيين والمسلمين بدأوا ببناء السلام

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