الان.. اجتماع في القصر الحكومي لمحاولة كسر عقدة مرشح رئاسة الوزراء

شفق نيوز/ بغداد

يشهد القصر الحكومي في بغداد، حالياً- بعد منتصف هذه الليلة- اجتماعاً يضم عدداً من القيادات السياسية الشيعية، في محاولة لبحث حلول لأزمة تسمية رئيس الوزراء المقبل، بعد تعثر قوى الإطار التنسيقي في الاتفاق على آلية حسم الترشيح.

وقال مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع يركز على "تدوير الزوايا" بين قوى الإطار، والبحث عن مخرج يتيح الانتقال من مرحلة الخلاف على الأسماء وآلية الاختيار، إلى صيغة توافقية قابلة للتمرير داخل البيت الشيعي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تأجيل جديد لاجتماع الإطار التنسيقي الذي كان مقرراً لحسم مرشحه لرئاسة الوزراء، وسط استمرار التباين بين قادته بشأن الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب المصدر، فإن الخلاف لم يعد محصوراً باسم المرشح فقط، بل يشمل أيضاً آلية الترشيح نفسها، وما إذا كان الحسم سيتم بالتوافق السياسي أو بالتصويت داخل الإطار، فضلاً عن الضمانات المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية.

وتعيش قوى الإطار التنسيقي منذ أيام سلسلة اجتماعات متعثرة، في ظل ضغط المهلة الدستورية لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، بعد انتخاب رئيس الجمهورية، فيما تتحدث مصادر سياسية عن محاولات مكثفة لتجنب انتقال الخلافات إلى مرحلة انسداد سياسي جديد.