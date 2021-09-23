الانتخابات في صلاح الدين.. تحشيد عشائري مطلق ومساومة للعائدين من النزوح

شفق نيوز/ أجمعت أوساط رسمية وشعبية في صلاح الدين على وجود تحشيد عشائري "مطلق" للانتخابات النيابية القادمة وسط "مساومة" انتخابية واستغلال للكثير من المناطق العائدة من النزوح.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صلاح الدين ادريس احمد العيساوي لوكالة شفق نيوز؛ إن "التوجه المطلق للانتخابات القادمة؛ عشائري مطلق وبحت ويتجاوز الـ 85% بضغوطات كبيرة يمارسها شيوخ عشائر منتفعين من الانتخابات والمرشحين لارغام أبناء قبائلهم على التصويت لمرشح الفائدة المنفعة".

واكد العيساوي؛ انه "بحسب الرصد الإعلامي والميداني لمكتبه في عموم المحافظة الى استغلال مرشحين لزعماء العشائر لحصد الاصوات وكسبها رغم انهم جربوا سابقا نفس المرشحين وندموا فيما بعد، إلا أن مصالح وضغوطات رؤوساء العشائر طغت على رغبات الناخبين والساعين للتغيير الصحيح" كاشفا عن "قيام بعض شيوخ ورؤساء العشائر بجمع بطاقات الناخبين لأبناء قبيلتهم تحت الضغط العشائري والمناطقي دون اي مقابل مادي".

العيساوي احصى "نسبة القوى المتنافسة الساعية للتغيير بـ 15% في ظل غياب القوى والشخصيات المدنية والشبابية الطامحة للتغيير بنسبة كبيرة، وجميع الدلائل الميدانية لا تشير الى تغيير جديد في واقع المحافظة والانتخابات القادمة التي يسيطر عليها مخضرمون متسلحون بحملات انتخابية انفجارية تضعهم تحت اتهامات استغلال المال العام وموارد الدولة لأغراضهم الانتخابية".

واشار العيساوي الى "وجود عزوف انتخابي كبير في صلاح الدين وفقا للمعطيات الانتخابية الحالية التي يراها الناس بأنها بعيدة عن طموحاتهم ومطالبهم، ما ولد ردود فعل سلبية متشائمة حيال الانتخابات القادمة".

واستدرك قائلا؛ "نطمح بانتخابات تلبي الطموحات الجماهيرية وقضايا صلاح الدين المنهكة بالمشاكل الا ان الواقع لا يشير الى ذلك".

في غضون ذلك؛ كشف أحد وجهاء اطراف ناحية يثرب سبهان ماهر الجميلي "54 عاما" عن مساومات واستغلال انتخابي يمارسه مرشحون بحق الأهالي تحت ادعاءات "نحن من اعدناكم من النزوح" وإن لم تنتخبوننا ستهجرون مرة أخرى، بحسب الجميلي.

ونفى الجميلي في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ وجود أي "منة" سياسية او انتخابية لاعادة النازحين والمهجرين الذين عادوا وفق سياقات امنية وانسانية بعد سلامة موقفهم الأمني وما لحق بهم من أضرار اجتماعية جراء النزوح القسري.