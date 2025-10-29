الانتخابات في ديالى.. أكثر من مليون ناخب جاهزون للتصويت

شفق نيوز- ديالى

أكد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات في ديالى سلام مهدي، يوم الأربعاء، أن هناك أكثر من مليون ناخب في المحافظة جاهزون للتصويت، لافتا إلى عدد المحطات الانتخابية في ديالى بلغ 1940 محطة موزعة على 509 مراكز اقتراع.

وقال مهدي، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم استكمال جميع مفردات نجاح العملية الانتخابية من خلال اللجان الفنية واللوجستية والأمنية".

وفيما يخص الأجهزة، أوضح "لدينا أجهزة حديثة ورصينة مستخدمة في العملية الانتخابية، منها جهاز التحقق، وهو عبارة عن سجل إلكتروني يُستخدم للتحقق من بيانات الناخبين، كذلك جهاز تسريع النتائج، الذي يقوم باحتساب الأصوات وفرزها وعدّها إلكترونياً".

وأضاف: "لدينا أيضا جهاز الإرسال RTS، الذي ينقل البيانات عبر الوسيط الناقل باستخدام حزمة اتصال عبر القمر الصناعي (الثريا)، كما لدينا عصا الذاكرة USB لنقل البيانات وفق خطة أمنية تشمل النقل البري والجوي بمساعدة وزارة الدفاع".

وبحسب مهدي، فإن "عدد المحطات الانتخابية في ديالى فقد بلغت 1940 محطة موزعة على 509 مراكز اقتراع لاستقبال الناخبين في الاقتراعين الخاص والعام".

وحول بيع أو شراء البطاقات الانتخابية، أكد مهدي، أنه "في حال ثبوت مثل هذه الحالات، يمكن للمتضرر تقديم شكوى إلى المفوضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كون البطاقة الانتخابية وثيقة رسمية تُضاف إلى الأوراق الثبوتية، ولا يمكن استخدامها إلا من قبل حاملها الأصلي لارتباطها ببصمة الأصابع والصورة الشخصية".

ولفت إلى أن "التصويت سري للغاية ولايمكن لأي شخص يتدخل بعملية التصويت او الدخول الى محطة او كابينة الاقتراع مع الناخب وحال حدث ذلك سيتم اتخاذ إجراءات فورية بهذا الصدد".

وبين، أنه "بحسب الأرقام الرسمية فإن عدد الناخبين في ديالى يبلغ أكثر من مليون و51 ألف ناخب من بين عدد السكان البالغ قرابة مليوني نسمة".

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.