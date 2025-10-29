الانتخابات في الأنبار.. حراك نشط ومخالفات ووجوه جديدة

شفق نيوز- الأنبار

تشهد محافظة الأنبار غربي العراق، حراكًا انتخابيًا متصاعدًا مع اقتراب موعد الاقتراع، وسط ترشيح وجوه جديدة، وتفاعل كبير من الجمهور مع مختلف القوائم، والبرامج الانتخابية المطروحة، رغم وجود نسبة من المخالفات في الدعاية.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، إنّ "الوضع الانتخابي في المحافظة يسير بصورة جيدة ومستقرة حتى الآن، وجميع المرشحين والأحزاب على قدم وساق في إقامة المؤتمرات الانتخابية واللقاءات الجماهيرية في مختلف المناطق".

وأوضح الكبيسي، لوكالة شفق نيوز، أنّ "الأنشطة الانتخابية تتوزع على مراكز المدن والأقضية والنواحي، وتشهد تفاعلًا واضحًا من المواطنين الذين بدأوا يتابعون برامج المرشحين ووعودهم الإصلاحية والخدمية".

وأضاف الكبيسي أنّ "اللجان الرقابية سجلت بعض الخروقات والمخالفات البسيطة من قبل عدد من المرشحين، لكنها لا تشكل ظاهرة عامة ولا تؤثر في مجمل سير العملية الانتخابية".

وأشار إلى أنّ "المخالفات تمثلت بتجاوزات تتعلق بمواقع نشر اللافتات أو إقامة الفعاليات دون إشعار رسمي، وقد تمت معالجتها بفرض غرامات مالية وتحذيرات للمرشحين المعنيين".

من جانبه، بين الناشط المدني يوسف الجنابي، لوكالة شفق نيوز، أنّ "المشهد الانتخابي في الأنبار هذه المرة يبدو أكثر حيوية وتنوعًا، مع دخول وجوه جديدة تحاول كسر النمط التقليدي للمرشحين، خصوصًا من فئة الشباب وأصحاب المبادرات المدنية".

وأضاف أنّ "الناخبين بدأوا يطالبون بخطاب واقعي وبرامج عملية بدلاً من الوعود الفضفاضة والشعارات العامة"، لافتًا إلى أنّ "المنافسة تبدو محتدمة في الرمادي والفلوجة وهيت، بينما تسود أجواء أكثر هدوءًا في الأقضية الغربية".

وأوضح الجنابي أنّ "جزءًا من الحراك الانتخابي الحالي يعكس رغبة المجتمع الأنبارِي في استعادة دوره السياسي والمدني بعد سنوات من التحديات الأمنية والإعمارية"، مبينًا أنّ "وجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني يساعد في رصد التجاوزات وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين".

وتُعدّ انتخابات هذا العام محطة مفصلية لمحافظة الأنبار، التي تضم أحد عشر قضاءً وتتوزع فيها الخارطة السياسية بين تحالفات عشائرية وأحزاب تقليدية وتيارات مدنية ناشئة.